Mariana Goldfarb fala sobre Cauã Reymond fazer par romântico com a ex, Alinne Moraes: - Tem que confiar

11/12/2019 | 13:10



Parece mesmo que Mariana Goldfarb é segura de si! Em entrevista ao TV Fama! da última terça-feira, dia 10, a gata, que é casada com Cauã Reymond, voltou a dizer que não se importa com o fato de o marido fazer par romântico com a ex-namorada, Alinne Moraes.

- Eu não ligo, admiro o trabalho, respeito. Tem que confiar, afirmou ela.

Além disso, ainda certificou que verá a trama, caso se interesse pela história.

- Eu assisto às coisas porque eu apoio. Não tem porquê não assistir. Se a novela for boa, vou assistir, disse ela, se referindo à próxima novela de Lícia Manzo, com estreia prevista para 2020.

Na mesma ocasião, a modelo também contou que não precisa se produzir para se achar bonita.

- Quando eu me sinto mais gata é mais largada. Não é muito difícil estar largada, brinca.

Com o final de ano batendo na porta, Mariana também revelou os planos do casal para o ano novo.

- Vamos viajar para o Havaí, disse.