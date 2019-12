Harry Styles come esperma de bacalhau para evitar perguntas indiscretas de Kendall Jenner

11/12/2019 | 13:11



2019 está chegando ao fim, mas Harry Styles já deixou claro que o sucesso de seu novo álbum Fine Line, que será lançado no dia 13 de dezembro, está apenas começando. Isso porque, além de dar diversas declarações sobre sua vida pessoal e liberar dois vídeos de seus novos singles, o ex-One Direction está apostando na carreira de apresentador para divulgar o novo trabalho.

Depois de ser anfitrião do Saturday Night Live, Harry apresentou na noite da última terça-feira, dia 10, o The Late Late Show. Sentado na cadeira do ausente James Corden, o cantor reforçou a divulgação do álbum comandando o talk show que ainda recebeu a atriz Tracee Ellis Ross e a modelo Kendall Jenner.

O programa rendeu vários quadros, porém, o que mais chamou a atenção foi o Spill Your Guts Or Fill Your Guts, jogo de perguntas e respostas entre o cantor e a modelo. Para quem não sabe, ambos já tiveram um curto romance e durante o The Late Late Show levaram os fãs à loucura ao serem questionados sobre assuntos polêmicos e, caso não respondessem, ambos deveriam comer comidas para lá de nojentas.

De cara, Harry pediu para a modelo listar suas irmãs e irmão de melhores a piores pais. Diante de uma refeição nada apetitosa, a morena não viu saída e, meio receosa, começou a falar.

- Rob é o número um, ele é ótimo com a filha dele. Isso é tão difícil, são todos ótimos! Mas depois seria a Khloé, Kim, Kylie e Kourtney, disse, enquanto ria. Harry, assim como a plateia, ficou surpreso com a declaração!

A próxima pergunta, no entanto, acabou superando a anterior. Ao ler a ficha em suas mãos, a modelo confessou estar muito curiosa para saber a resposta.

- Quais das músicas de seu último álbum são sobre mim?, disparou, deixando Styles todo sem jeito

O cantor nem hesitou e já saiu colocando um guardanapo na gola da camisa, preparadíssimo para comer esperma de bacalhau. Depois de ponderar por alguns segundos sobre o que fazer, ele colocou a comida na boca.

- Por que está mastigando?! Apenas engula!, perguntou Jenner. O músico, porém, arrancou risadas dos presentes ao dizer:

- Engolir ou cuspir, eis a questão, disse, cuspindo o esperma num balde.

Durante a brincadeira, ela ainda questionou se o ex já assistiu a algum episódio de Keeping Up With the Kardashians. Sem conseguir descrever um episódio específico, Harry brincou, dizendo que havia visto aquele em que elas se juntam para comer salada e começam a gritar umas com as outras.

- Ah, então você viu todos eles!, disse, bem-humorada.

Após Kendall comer fatias de pênis de touro para não revelar quem foi o famoso mais inusitado a lhe mandar uma investida nas DMs, foi a vez de Harry evitar opinar num assunto polêmico.

- Entre Louis, Liam, Niall e Zayn, liste as carreiras solo?, começou Kendall, que mal conseguiu terminar de ler a pergunta, pois o rapaz já estava dando uma baita mordida num escorpião aquático gigante. Socorro!