Gabigol defende atitude de namorada, Rafaella Santos, em premiação: Pediu cuidado

11/12/2019 | 13:11



Gabriel Barbosa, o Gabigol, e a namorada, Rafaella Santos, foram juntos ao evento do Prêmio Brasileirão 2019, no Rio de Janeiro, na última segunda-feira, dia 9, e um gesto da influenciadora com a estrela do Flamengo acabou gerando muitas críticas à ela nas redes sociais. Em um vídeo postado na internet, Rafaella aparece segurando a mão do namorado, enquanto o atleta comemorava o troféu que tinha acabado de ganhar.

No Twitter, uma fã escreveu:

Poderias ter ido sozinho pra festa iria aproveitar mais... já que Rafaella mandou você parar de cantar, escreveu a seguidora.

Logo em seguida o jogador aproveitou para justificar a atitude da amada:

Ela não fez isso, apenas pediu para tomar cuidado com o troféu, se não ia voar na cabeça de alguém, estava empolgado, né?, explicou ele.

Diante da resposta de Gabriel, outra internauta disse:

Que segurasse pra você e deixasse você curtir o momento..., escreveu.

O camisa 9 do Flamengo, então, afirmou que, apesar de Rafaella ter segurado alguns troféus, ele continuou com outro na mão.

Ela segurou.. Só que foram muitos, né?! Precisava ajudar, brincou ele.