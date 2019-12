'Estou vivo!', comemora Agnaldo Timóteo após ficar meses internado devido a AVC

11/12/2019 | 13:03



Agnaldo Timóteo comemorou o fato de estar vivo durante o programa Conversa com Bial nesta terça-feira, 10. Em maio, o cantor foi internado em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Barreiras, no interior da Bahia, com pressão alta de sofreu AVC. Uma semana depois, o quadro de saúde dele piorou e chegou a respirar com ajuda de aparelhos.

"Eu estava morto. Tanto que o jornal botou: 'Morre Agnaldo Timóteo'. Mentira! Eu tô vivo, seu canalha!", disse o cantor durante bate-papo com Pedro Bial. Após ficar um tempo na UTI e apresentar episódios de confusão mental, Agnaldo Timóteo ainda recupera os movimentos das pernas. Para isso, realiza sessões de fisioterapia.

"Você sabe que as pessoas que entendem Agnaldo Timóteo, que gostam de Agnaldo Timóteo, rezaram muito por mim e Deus me atendeu. E eu estou vivo!", comemorou. Agnaldo Timóteo é conhecido pelos sucessos românticos e gravou 74 discos. Durante o programa, recebeu o carinho dos fãs, que gravaram vídeos em sua homenagem.