Férias de janeiro: saiba onde se hospedar com as crianças

Redação



11/12/2019 | 11:18

As férias escolares estão se aproximando, e o período é ideal para viajar com a família. Conhecer lugares novos nos meses de janeiro e fevereiro são ótimas pedidas, mas é sempre bom ficar atendo de onde se hospedar com as crianças.

Onde se hospedar com as crianças

Monte Verde – Minas Gerais

O Hotel Saint Michel é uma boa opção. A propriedade tem piscina e uma charmosa brinquedoteca, que diverte as mais variadas faixas etárias. Videogame, livros e diversos brinquedos estão entre as opções de entretenimento para os pequenos. O contato com a natureza que rodeia a propriedade é uma atração à parte.

Divulgação Monte Verde conta com boas opções de hospedagem para quem viaja em família

Itacaré – Bahia

Em meio a 100 hectares de Mata Atlântica nativa, o Txai Resorts combina elementos ideais para oferecer momentos inebriantes para o hóspede. Em janeiro, o resort oferecerá recreação diária das 10h às 15h, com atividades lúdicas como origami, oficina de pipas, teatro, trilha interna e apresentação de capoeira.

Divulgação Vista do hotel em Itacaré

Itatiba – São Paulo

Em 100 hectares, o Hotel Histórico Fazenda Dona Carolina, localizado em São Paulo, foi projetado para integrar natureza e a história com conforto e qualidade. O cuidado com o ambiente passa pelas acomodações, gastronomia e espaços. O hotel recebeu o prêmio de Resort de Luxo e para Família do TripAdvisor, que também concedeu ao empreendimento o Certificado de Excelência.

Divulgação A cidade de Itatiba conta com boas opções de lazer

40 lugares para viajar com as crianças

Praias, parques e cidades históricas. Durante as férias escolares, no mês de julho, o que não faltam são opções de lugares para viajar com as crianças. O Rota de Férias selecionou uma lista para quem deseja curtir alguns dias de folga na companhia da garotada.