Retrospectiva 2019: Gabigol, Turma da Mônica, Anitta e os destaques do Twitter em 2019

Da Redação, com assessoria



11/12/2019 | 11:18

Nesta terça-feira (10), o Twitter divulgou os assuntos que tiveram destaque na plataforma no Brasil em 2019. De acordo com o levantamento #Aconteceu, que considerou dados entre 1º de janeiro e 15 de novembro, temas relacionados a futebol, premiações, música, atrações de TV, filmes e acontecimentos ligados a política estiveram entre os principais assuntos que mais motivaram conversas no decorrer do ano. Confira os rankings!

Atletas

1. Gabigol (@gabigol)

2. Giorgian De Arrascaeta (@giorgiandea)

3. Neymar (@neymarjr)

4. Bruno Henrique (@brunohenrique)

5. Diego Ribas (@ribasdiego10)

Times

1. Flamengo (@ Flamengo)

2. Vasco (@VascodaGama)

3. Corinthians (@Corinthians)

4. São Paulo (@SaoPauloFC)

5. Palmeiras (@Palmeiras)

6. Fluminense (@FluminenseFC)

7. Cruzeiro (@Cruzeiro)

8. Santos (@SantosFC)

9. Internacional (@SCInternacional)

10. Atletico-MG (@Atletico)

Campeonatos esportivos

1. Copa Libertadores (@LibertadoresBR)

2. Copa do Mundo Feminina (@FIFAWWC)

3. Copa América (@CopaAmerica)

Reality shows e programas de TV

1. Big Brother Brasil (@bbb)

2. A Fazenda (@afazendarecord)

3. Masterchef Brasil (@masterchefbr)

4. Power Couple Brasil (@powercouple)

5. The Voice Kids (@thevoicekidsbr)

6. The Voice Brasil (@TheVoiceBrasil)

7. Programa da Maisa (@programadamaisa)

8. De Férias Com O Ex

9. Show Dos Famosos

10. O Aprendiz (@oaprendiznaband)

Séries e novelas

1. Game of Thrones (@GameOfThrones)

2. A Dona do Pedaço

3. Stranger Things (@Stranger_Things)

4. Bom Sucesso

5. Espelho da Vida

6. Riverdale (@CW_Riverdale)

7. Soy Luna

8. Órfãos da Terra

9. Avenida Brasil

10. Shadow Hunters (@ShadowhuntersTV)

Premiações

1. Meus Prêmios Nick

2. iHeartRadio Music Awards

3. MTV Hottest Summer Superstar (@MTVHottestLive)

4. MTV MIAW Brasil (@MTVMiawBrasil)

5. E! People’s Choice (@peopleschoice)

6. Billboard Music Awards (@BBMAs)

7. Teen Choice Awards (@TeenChoiceFOX)

8. Soompi Awards (@soompi)

9. Kids’ Choice Awards

10. MGMA (@MGMA_official)

Bandas e cantores

1. BTS (@bts_twt)

2. Camila Cabello (@camila_cabello)

3. Shawn Mendes (@shawnmendes)

4. Monsta X (@officialmonstax)

5. Exo (@weareoneexo)

6. Ariana Grande (@arianagrande)

7. Anitta (@anitta)

8. Marília Mendonça (@mariliamreal)

9. Got7 (@got7official)

10. Tomorrow X Together (@ txt_members)

Filmes

1. Vingadores: Ultimato (@Avengers)

2. Turma da Mônica: Laços

3. Capitã Marvel (@captainmarvel)

4. O Rei Leão (@ disneylionking)

5. Frozen 2 (@DisneyFrozen)

6. Coringa (@jokermovie)

7. Toy Story 4 (@toystory)

8. Thor (@thorofficial)

9. Star Wars (@StarWarsBR)

10. Homem-Aranha: No Aranhaverso (@SpiderVerse)

Personalidades da política

1. Jair Bolsonaro (@jairbolsonaro)

2. Sérgio Moro (@sf_moro)

3. Carlos Bolsonaro (@carlosbolsonaro)

4. Carla Zambelli (@carlazambelli17)

5. Lula (@lulaoficial)

6. Deltan Dallagnol (@deltanmd)

7. Fernando Haddad (@haddad_fernando)

8. Joice Hasselmann (@joicehasselmann)

9. Gleisi Hoffmann (@gleisi)

10. Rodrigo Maia (@rodrigomaia)

Tweeteiros mais comentados no Brasil

1. @luscas

2. @sincerojesuis

3. @craiskc

4. @fatosex

5. @felipeneto

6.@LwithP

7.@maisa

8. @whindersson

9. @lacerda

10.@itspedrito

