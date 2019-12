Lançamento da Xiaomi: Mi Note 10 chega ao Brasil com 5 câmeras, sendo uma de 108 MP

Da Redação, com assessoria



11/12/2019 | 11:18

A Xiaomi anunciou nesta terça-feira (10) a chegada do Mi Note 10. O smartphone será comercializado a partir de 18 de dezembro, nas lojas físicas da marca, localizadas nos shoppings Ibirapuera e Center Norte, em São Paulo, em seu canal oficial de e-commerce e, com exclusividade, nas lojas da Vivo em São Paulo. A partir do dia 20, o modelo estará disponível nos demais estabelecimentos da operadora. O preço sugerido é de R$ 4.499 no Plano Vivo Família 60GB Anual. Não há informações sobre o valor no site da marca chinesa.

É penta!

O Mi Note 10 conta com cinco câmeras digitais. São elas: duas teleobjetivas de 5 megapixels e 12 megapixels, uma lente ultragrande angular de 20 megapixels, uma lente macro e, a maior novidade, uma lente grande angular de 108 megapixels. É por causa dela, inclusive, que um celular poderá produzir impressões em outdoor de até 4,24 metros de altura pela primeira vez.

Fora o conjunto potente, o novo smartphone da Xiaomi possui câmera frontal de 32 megapixels, que oferece uma série de recursos com inteligência artificial (embelezamento, selfies de retrato, detecção de cena e desbloqueio de rosto), além de selfie panorâmica e a função palm shutter.

Também oferece a tecnologia de vídeo ShootSteady, além de vídeos em câmera lenta de 960 quadros por segundo e vídeo 4K com ângulo de visão ampliado. Os usuários podem aproveitar o modo Vlog para criar vídeos com sete presets diferentes.

Outros detalhes

O novo celular da Xiaomi tem tela de 6,47 polegadas, que vem com sensor óptico de impressão digital. Na parte traseira, é envolvido em vidro curvo 3D. Tanto a frente como o verso do aparelho é composto por Corning Gorilla Glass 5, que promete maior resistência a arranhões e a eventuais quedas no dia a dia.

O Mi Note 10 apresenta bateria de 5.260 mAh, que garante até dois dias longe da tomada. O processador é Qualcomm SnapdragonTM 730G. O consumidor poderá encontrá-lo em três diferentes cores: Midnight Black (preto), Aurora Green (verde) e Glacier White (branco).

