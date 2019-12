Disney+ divulga ator mirim que fará reboot de Esqueceram de Mim; vem ver!

11/12/2019 | 11:10



Os fãs de Esqueceram de Mim finalmente podem comemorar! De acordo com o portal E! News, a Disney+ encontrou seu protagonista para o próximo reboot do filme. O nome escolhido é de Archie Yates, astro do filme Jojo Rabbit, que, inclusive, foi indicado ao Critics Choice Award pelo papel! Segundo o site, o ator não vai interpretar o icônico Kevin McCallister, mas um novo personagem em uma premissa semelhante à da franquia original.

Como os fãs devem se lembrar, Macaulay Culkin fez o papel de Kevin McCallister no filme de 1990. Além disso, a publicação ainda afirmou que a atriz de Unbreakable Kimmy Schmidt, Ellie Kemperand, e o comediante Rob Delaney também estarão no elenco ao lado de Archie. Mas, embora muitos tenham acreditado que eles interpretariam os pais do menino no novo filme, o veículo revelou que os artistas podem acabar estrelando papéis completamente diferentes.

Ainda em agosto, o CEO da Disney, Bob Iger, anunciou que o reboot será dirigido por Dan Mazer e o roteiro será escrito por Mikey Day e Streeter Seidell. A previsão de estreia é para 2020.