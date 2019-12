Anne Hathaway já pode ter dado à luz segundo filho

11/12/2019 | 11:10



Parece que Anne Hathaway já deu à luz seu segundo filho com Adam Shulman! A atriz levantou suspeitas depois de ter sido flagrada acompanhada do marido pelas ruas de Connecticut, nos Estados Unidos. Nas fotos, Adam aparece segurando uma cadeirinha de bebê, enquanto ela aparece de mãos dadas com o filho mais velho, Jonathan, de três anos de idade.

De acordo com o Daily Mail, a família estava reunida em um parque e também foi vista vigiando o berço enquanto Jonathan brincava em um balanço. O registro aconteceu no último domingo, dia 8.

A gravidez foi revelada no final de julho, quando Hathaway já estava com a gestação avançada. No Instagram, ela revelou a novidade em tom de brincadeira: Não é para um filme...rincadeiras à parte, para todo mundo que passa pelo inferno da infertilidade e da concepção, saiba que não foi uma linha reta para nenhuma das minhas gestações. Enviando amor extra a você, escreveu na época.

A família pareceu encarar o frio norte-americano e saiu toda agasalhada para curtir o dia reunido!