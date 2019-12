Estefano Zaquini e Vitor Bourguignon estão na grande final de Masterchef - A Revanche

11/12/2019 | 10:10



Estefano Zaquini e Vitor Bourguignon estão na grande final do reality show gastronômico Masterchef - A Revanche, da Band! O anúncio foi feito no programa exibido na noite da última terça-feira, dia 11, e os dois finalistas fizeram a alegria dos internautas que estavam na torcida por essa decisão, que acontecerá na próxima semana. Com isso, Fernando Kawasaki deixou a atração depois de enfrentar uma disputa bastante equilibrada com Vitor.

No programa, os três cozinheiros tiveram que trabalhar em conjunto em uma prova de serviço. Eles foram desafiados a preparar dois menus diferentes - criados pelos jurados - para nove ex-participantes das temporadas de Masterchef Profissionais. Na prova, Estefano ficou responsável pela preparação da sobremesa, a sua especialidade. O jovem se saiu melhor e conquistou a logo primeira vaga para a final do reality.

No segundo duelo, que definiria o segundo finalista, Vitor e Fernando tiveram que fazer um banquete. Os dois deveriam preparar um pernil de cordeiro recheado, um molho e mais três acompanhamentos. Em uma prova muito balanceada, Vitor, graças ao acompanhamento, acabou levando a melhor e se juntou a Estefano na final da competição.

E, a grande final entre Estefano e Vitor parece ter agradado os internautas e agitado a web. A grande maioria dos comentários veiculados no Twitter celebraram a decisão entre os concorrentes, a única dúvida que ficou no ar foi: para quem torcer agora?

Torcendo pro Vitor na final porque ele é tudo bom, mas amo o Estefano, disse uma.

Essa é a final que eu queria... Torço para o Vitor, mas se o Estefano ganhar também vou gostar, comentou outra.

Acaba o programa hoje e divide o prêmio entre o Vitor e o Estefano, sugeriu outro terceiro.

E, como não pode faltar uma piada, é claro que alguma coisa tinha que acontecer para virar meme! Vitor Bourguignon foi o responsável por essa tarefa! Sabe a velha história da mosca na minha sopa? Uma situação semelhante aconteceu na semifinal, mas com uma formiga!

Em um prato preparado por Vitor na primeira prova da noite, o inseto estava presente na refeição e fez o cozinheiro levar um baita puxão de orelha de Henrique Fogaça. Quando os ex-integrantes do MasterChef Profissionais experimentariam os pratos preparados pelos semifinalistas, no Ajo blanco com uva verde feito por Vitor, Willian Peters encontrou uma pequena formiga caminhando em sua sopa.

- Não? Mentira! Tem formiga na minha sopa, exclamou William.

- Ela continua se mexendo, completou ele, após a garçonete retirar seu prato.

Ainda sobrou tempo para Paola Carosella zoar Vitor.

Mas não leva formiga este prato, porque ele é vegano, brincou a chef.

A gafe não foi levada em consideração pelos jurados na hora de avaliar os pratos. Vitor, porém, acabou indo para a prova de eliminação e ainda viu a web brincar muito com sua situação na cozinha.