Bolsonaro: 'Crivella busca recurso para 13º; se for possível, vamos atendê-lo'

11/12/2019 | 09:53



O presidente Jair Bolsonaro disse nesta quarta-feira, 11, que o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella (Republicanos), pediu recursos para pagar 13º salário de servidores em reunião na terça-feira (10) no Palácio do Planalto. "Está com a corda no pescoço, como um montão de prefeitos, governadores. Está buscando recursos para pagar o 13.º. Se por possível e legal, nós vamos atendê-lo", disse Bolsonaro.

Questionado se a União antecipará bônus de assinatura pelo leilão do pré-sal, Bolsonaro disse que "tem várias coisas em jogo". "(Crivella) Foi atrás de ministérios, da Caixa. Está correndo atrás aí".

O jornal O Estado de S. Paulo revelou que governadores pedem a Bolsonaro antecipação deste bônus para aliviar as contas no fim de ano e quitar o 13º salário de servidores. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), também pediu ao Planalto a antecipação do bônus em reunião nesta terça-feira.

"Se eu atender esse pessoal todo, eu não trabalho. O Leite passou por mim rapidamente, deu um abraço, tirou uma foto. E foi à luta", disse Bolsonaro. "Olha o sufoco que está o Brasil. Se não faz a reforma da Previdência, o Brasil quebra", declarou o mandatário.