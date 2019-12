Sixers batem Nuggets e seguem invictos em casa na NBA; Knicks perdem pela 20ª vez

11/12/2019 | 09:33



O Philadelphia 76ers confirmou na rodada de terça-feira da temporada regular da NBA que tem a melhor campanha como mandante da liga até aqui. Contra o Denver Nuggets, na Filadélfia, venceu pela 13.ª vez em 13 partidas com grande atuação do pivô camaronês Joel Embiid, que marcou 22 pontos e agarrou 10 rebotes para ajudar no triunfo por 97 a 92.

Apesar do "double-double" (dois dígitos em dois fundamentos) de Embiid - que ainda distribuiu seis assistências e teve dois roubos de bola -, o cestinha do duelo foi Will Barton, dos Nuggets, com 26 pontos, além de sete rebotes, sete assistências, dois roubos de bola e dois tocos. Pelos Sixers, o armador brasileiro Raulzinho esteve em quadra por 10 minutos, mas não conseguiu pontuar.

Com o resultado - que marca o melhor começo dos 76ers como mandante desde 1966 -, o time da Falidélfia possue 18 vitórias e sete derrotas, ocupando a quarta colocação da Conferência Leste, enquanto que os Nuggets, em quinto lugar no Oeste, estão com 14 triunfos e agora oito derrotas.

No lado oposto da tabela de classificação do Leste, o New York Knicks foi derrotado pela 20.ª vez e é o pior time da temporada. No Oregon, a franquia de Nova York perdeu para o Portland Trail Blazers por 115 a 87. Convertendo oito bolas de três em 12 tentativas, Damian Lillard fechou com 31 pontos para os mandantes, sendo 25 apenas na primeira metade.

Ainda em uma temporada irregular, os Blazers voltaram a ganhar depois de duas derrotas seguidas e chegaram à 10.ª vitória em 25 jogos. O time do Oregon está na 11.ª colocação do Oeste, um pouco distante da zona de classificação aos playoffs.

Já os Knicks, com apenas quatro triunfos em 24 partidas, chegaram à 10.ª derrota seguida e seguem na lanterna do Leste. Os principais destaques da equipe em quadra foram Julius Randle (15 pontos), Mitchell Robinsons (14 pontos) e Bobby Portis (11 pontos e 10 rebotes).

OUTROS JOGOS - Na Flórida, o Miami Heat sofreu para ganhar do Atlanta Hawks por 135 a 121. Precisou de uma prorrogação para obter a 18.ª vitória em 24 jogos na temporada e seguir em terceiro lugar no Leste, só atrás do líder Milwaukee Bucks e do Boston Celtics.

O grande destaque da partida foi o ala/pivô Bam Adebayo, do Heat, que fez o seu primeiro "triple-double" (dois dígitos em três fundamentos) da carreira: foram 30 pontos, 11 rebotes e 11 assistências. Apesar da alta pontuação, o cestinha do jogo foi o armador Kendrick Nunn, com 34 pontos.

Por fim, o Charlotte Hornets derrotou em casa o Washington Wizards por 114 a 107. Os grandes destaques do time da Carolina do Norte foram Devonte' Graham, Bismack Biyombo e Cody Zeller. Enquanto o primeiro anotou 29 pontos, os outros dois fizeram um "double-double": Biyombo teve 13 pontos e 15 rebotes e Zeller fez 14 pontos e conseguiu 10 rebotes.

Confira a rodada de quarta-feira da NBA:

Orlando Magic x Los Angeles Lakers

Toronto Raptors x Los Angeles Clippers

Cleveland Cavaliers x Houston Rockets

Indiana Pacers x Boston Celtics

Brooklyn Nets x Charlotte Hornets

Minnesota Timberwolves x Utah Jazz

Chicago Bulls x Atlanta Hawks

Phoenix Suns x Memphis Grizzlies

Milwaukee Bucks x New Orleans Pelicans

Sacramento Kings x Oklahoma City Thunder

Golden State Warriors x New York Knicks