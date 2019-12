Viagem para a Ásia: combinação perfeita entre China e Japão

Redação



11/12/2019 | 08:48

Fazer uma viagem para a Ásia demanda um bom planejamento. Muitas pessoas têm o desejo de ir até lá, mas não sabem qual destino escolher. China e Japão, por exemplo, estão entre os países mai desejados. Ambos podem parecer similares para os turistas ocidentais mas, na verdade, são muito diferentes e combinam perfeitamente em um único roteiro.

Viagem para a Ásia

As cidades japonesas são mais organizadas e limpas que as chinesas, e os seus moradores mais sérios e contidos, embora sempre muito educados. Os chineses, por sua vez, são sociáveis e soltos com os turistas, sempre puxando conversa, mesmo que não falem inglês.

As comidas também são distintas: o prato chinês mais famoso no Brasil é o yakissoba, mas a culinária local vai muito além dele, apostando em sabores contrastantes, como picante e agridoce, doce e salgado, quente e frio.

Já no Japão, a culinária é dominada pelo arroz branco, presente em vários pratos. Sem falar da possibilidade de provar, além do autêntico sushi, iguarias com peixes, frutos do mar e algas marinhas, geralmente temperadas com molho de soja, raiz forte ou saquê.

Essas características contribuem significativamente para a atmosfera de cada destino. Em um roteiro de duas semanas é possível visitar os três principais destinos de cada país: Pequim, Xian e Xangai, na China, e Tóquio, Kyoto e Osaka, no Japão.

China

A capital chinesa, Pequim, não é apenas o ponto de partida para a Muralha da China, uma das sete maravilhas do mundo. A cidade conta com outras atrações impressionantes, como a Cidade Proibida, que é o antigo Palácio Imperial, o Palácio de Verão, o moderno parque olímpico e o Templo do Céu.

Xian, por sua vez, guarda construções e ruelas medievais. Destaque para o Museu dos Guerreiros de Terracota, que tem mais de 6.000 estátuas em tamanho natural, e o belíssimo Pagode do Ganso Selvagem.

A maior cidade chinesa, no entanto, é Xangai, com 16 milhões de habitantes e um ritmo caótico, assim como São Paulo, no Brasil. Por lá, os Jardins Yuyuan encantam o visitante, assim como o Templo do Buda de Jade. O destino mistura construções coloniais com edifícios modernos, e seu visual à noite é inesquecível.

Japão

Enquanto Tóquio reúne mais de 13 milhões de habitantes e modernidades que surpreendem quem chega de fora, Kyoto é o berço da cultura nipônica, com templos e castelos que contam uma história milenar.

Na capital também há templos, como o Senso-ji e o Santuário Xintoísta de Meiji, bem como o Palácio Imperial. No entanto, são recantos como o bairro de Ginza, a rua de Nakamise e suas lojinhas, o movimentado cruzamento em Shibuya e as modernidades espalhadas em cada canto, como vasos sanitários inteligentes e robôs falantes, que fazem de Tóquio um destino fascinante.

Em Kyoto, destaca-se o templo dourado de Kinkaku-ji, o Templo Tenryu-ji e seu jardim, e o histórico bairro de Gion, onde ficam as famosas gueixas. Osaka, por sua vez, é palco do mercado Kuromon, repleto de iguarias e produtos diferentes. Lá também vale a pena visitar o Castelo de Osaka. Além disso, não deixe de subir ao topo do edifício Umeda Sky para curtir a vista da cidade.

50 lugares para conhecer na Ásia

Com opções de destinos que incluem algumas das maravilhas do mundo moderno, o continente asiático é, sem dúvida, um local que reserva muitas surpresas e encantos. Para te ajudar a escolher o próximo destino, o Rota de Férias selecionou alguns lugares para conhecer na Ásia.