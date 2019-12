11/12/2019 | 08:01



No programa Opinião Nacional desta quarta, 11, o tema será Maconha Medicinal. O programa debaterá a decisão da Anvisa de autorizar o registro e a comercialização no Brasil de medicamentos à base de cannabis e tocará em outra questão polêmica, que foi a outra decisão do órgão, que barrou o cultivo da maconha medicinal.

A atração debate o que representam essas decisões e como os médicos analisam o quadro. Produção vai ao ar às 22h15, na TV Cultura, e no aplicativo Cultura Digital.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.