Ramalhão mira ir à Série D via Paulistão

Dérek Bittencourt



11/12/2019 | 07:00



O Santo André ainda está em fase de montagem do elenco para o Paulistão 2020, mas pensando grande. Ontem, na apresentação da nova patrocinadora do time, a Sugoi, o presidente Sidney Riquetto afirmou que o clube buscará uma vaga na Série D do Brasileiro via Estadual, segundo ele, caminho mais “fácil” do que na Copa Paulista.

“O grande trunfo da Copa Paulista é conseguir vaga na Série D (do Brasileiro), mas entendo que é muito mais fácil aritmeticamente buscar vaga pelo Paulista, que são três vagas para seis times, sem contar que Ferroviária e Novorizontino possam ascender à Série C, enquanto na Copa Paulista é uma vaga para 24 participantes”, disse o dirigente.

Durante a coletiva, o mandatário ainda confirmou que o clube deve trazer quatro reforços e que a pré-temporada será realizada em Jacutinga-MG, a partir de 3 de janeiro, já com todo o elenco.

SUGOI

A construtora foi apresentada ontem como uma das patrocinadoras para 2020 e vai expor sua marca na parte superior às costas da camisa. “A empresa nos procurou e quer utilizar o Santo André como porta de entrada na região. Esperamos, assim como nossos patrocinadores atuais e outros históricos, que seja um vínculo longo e duradouro. Esperamos que seja uma parceria de sucesso e se renove”, exaltou o presidente Sidney Riquetto, que preferiu manter em segredo o valor investido pela construtora “por questão comercial e ética” com os demais e outros eventuais patrocinadores.

De acordo com o diretor de operações da Sugoi, Lucio Bormann, a ideia da empresa é “se aproximar do consumidor”. “E a ferramenta que escolhemos foi através do Santo André. Queremos ser felizes com o clube, atuar junto à comunidade, fazer empreendimentos maravilhosos e gerar empregos para a região”, ressaltou.

Outros dois ou três patrocinadores ainda estão em negociação com o Ramalhão.