Feira de emprego cria fila de 2.000 jovens em São Bernardo

Yara Ferraz

Do Diário do Grande ABC



11/12/2019 | 07:22



Fila de jovens com o currículo em mãos que dobrava o quarteirão. Este era o cenário que os motoristas, que até diminuíam a velocidade ao passar pela Rua Marechal Deodoro, no Centro de São Bernardo, observavam com curiosidade na manhã de ontem. No total, 2.000 pessoas entre 16 e 22 anos participaram da feira de emprego promovida pela Prefeitura na CTR (Central de Trabalho e Renda).

Das 9h às 15h, 18 empresas disponibilizavam 400 vagas de emprego formal para o público, que em sua maioria procurava oportunidade de primeiro emprego com carteira assinada. Caso de Jordi Almeida do Carmo, 19 anos, morador do bairro Alves Dias, que busca uma vaga de ajudante geral. “Fiquei três horas e meia na fila, foi um pouco cansativo, mas vai valer a pena se eu receber uma resposta. Vai ser o melhor presente de Natal”, contou.

Os amigos de infância Edson Oliveira, 22, Caio de Lima, 22, e Alan de Almeida, 18, moradores do Novo Baeta, foram os primeiros da fila e chegaram às 2h para guardar lugar. “Imaginávamos que teria muita gente, então resolvemos nos antecipar”, afirmou Oliveira, que deixou o currículo cadastrado em todas as empresas disponíveis. “Eu trabalhava como auxiliar de pedreiro e também no rotativo do Cartão Cidadão. Terminei o ensino médio neste ano e venho procurando (há três meses) por uma oportunidade melhor”, disse. “É difícil, porque tem vagas que exigem experiência, o que não temos. Mas queremos a oportunidade de somar em uma empresa”, completou Almeida.

O secretário de Desenvolvimento Econômico da cidade, Hiroyuki Minami, afirmou que, mesmo com o número de vagas menor que a demanda, “as empresas que, por exemplo, ofereceram 20 vagas, vão levar 100, 200 currículos e selecionar”. “Isso não significa que os outros não tenham chance, até porque eles estarão cadastrados no banco de dados, que continua ativo para contratações”, destacou.

A Atento, uma das empresas que participaram da iniciativa, disponibilizou 300 chances para operador de telemarketing reservadas para maiores de 18 anos, com ensino médio completo e início imediato. A remuneração era de um salário mínimo (R$ 998) mais benefícios. “Queremos dar oportunidade para o jovem que está iniciando a trajetória no mercado de trabalho. Muitas vezes ele encontra portas fechadas, mas damos chance para aprender e se capacitar”, disse a assistente de RH da empresa, Eliane dos Santos Pereira.

O Ciee (Centro de Integração Empresa-Escola) também estava presente na feira, com 278 vagas de estágio e 129 de aprendiz na região.