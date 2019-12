Moradores temem queda de muro em Santo André

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



11/12/2019 | 07:00



Um muro com curvatura que lembra uma barriga. É esse o cenário observado por aqueles que circulam pela Avenida Antônio Cardoso, altura no número 718, no bairro Utinga, em Santo André. A estrutura problemática fica nos fundos de imóvel localizado na Rua Baturité. Conforme a comunidade, o receio é que, durante o verão, período dos temporais, a parede – onde são observadas rachaduras – ceda e cause acidentes.

Apesar de o local não ser de muito movimento, os pedestres que transitam por lá demonstram preocupação. É o caso do operador de loja Felipe da Silva, 19 anos, que todos os dias passa pela via para ir e voltar do trabalho. De acordo com o jovem, o muro apresenta pequenas rachaduras há pelo menos um ano, problema que vem sendo agravado.

Na Rua Baturité, o temor dos moradores e locatários é o de queda do muro ou deslocamento de terra capaz de abalar os imóveis próximos. A contadora Vanessa Logi, 37, que trabalha em uma casa vizinho à estrutura com rachaduras, afirmou que, recentemente, tem visto movimentação de entrada e saída de veículos com materiais de construção no terreno onde a parte problemática do muro fica, o que sugere que há alguma obra no local.

Já a técnica de radiologia Viviane Brejon, 41, relatou que há apenas dois meses notou o problema, mas também não sabe se há moradores ou ocupantes no terreno, que é fechado por um portão alto.

Em nota, a Prefeitura de Santo André informou que o terreno citado pertence à EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos), que foi notificada e multada no mês de novembro. “Nova notificação para regularização do muro será feita nesta semana, o que poderá, em caso de descumprimento do solicitado, acarretar em mais uma autuação”, completou o comunicado.