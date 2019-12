Viaturas anunciadas pelo Estado reforçam batalhões

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



11/12/2019 | 07:00



As 103 viaturas anunciadas ontem pelo governo de São Paulo para reforçar a frota da PM (Polícia Militar) no Grande ABC já estão em circulação. Conforme o comandante da corporação no Grande ABC, coronel Renato Nery Machado, os veículos – modelos Spin, Gol, e TrailBlazer, além de base comunitária móvel e motocicletas – começaram a chegar em abril e já foram distribuídos para os seis batalhões da região e para o Baep (Batalhão de Ações Especiais da Polícia), em São Bernardo.

Os veículos integram investimento de R$ 100 milhções feito pelo governo na aquisição de 1.820 carros para todo o Estado.

“Alguns veículos novos estão sendo usados em substituição de viaturas consideradas mais antigas. Outra parcela (dos veículos) chegou para completar a frota”, diz Nery, sem especificar os números.

A frota total da PM é de 677 viaturas. Segundo o comandante, média de 15% dos veículos é mantida em manutenções preventivas, como troca de óleo e análises gerais. “Um veículo novo terá uma manutenção menor do que os outros. Logo, as chances de termos problemas são menores”, confia Nery.