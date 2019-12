Decoração de Natal pretende atrair visitantes a São Bernardo

Flavia Kurotori

Do Diário do Grande ABC



11/12/2019 | 07:00



A Prefeitura de São Bernardo inaugurou, na noite de ontem, o Natal Luz. Até dia 30, a esplanada do Paço terá tenda temática com Papai Noel e árvore iluminada de 22 metros de altura. A visitação pode ser feita diariamente das 10h às 22h. O principal objetivo da ação, que recebeu investimento de R$ 150 mil, é ampliar o número de visitantes ao município.

A Rua Marechal Deodoro, via comercial da cidade onde passam 80 mil pessoas por dia, conta com anjos iluminados em 80 postes. O prefeito Orlando Morando (PSDB) destacou que a decoração festiva também colabora na autoestima dos moradores. “Vamos resgatar o potencial da cidade e provocar os melhores sentimentos nas pessoas”, afirmou.

Na esplanada do Paço há também praça de alimentação. O Papai Noel permanece até dia 24. A decoração da cidade é patrocinada pela Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo). “Estamos oferecendo uma cidade melhor, mais bonita e iluminada sem gastar dinheiro público”, ressaltou Morando. O chefe do Executivo observou ainda que a cidade não recebia ornamentos natalinos há cerca de 15 anos.

“É muito bacana ver a cidade decorada depois de muitos anos e é uma ação muito importante para o município”, assinalou Alessandra Piza, 35 anos, diretora de divisão de São Bernardo. Ela estava acompanhando a filha, de 8 anos, durante a inauguração, na noite de ontem. A garota aproveitou para fazer seu pedido ao Bom Velhinho.

A auxiliar administrativa, também moradora da cidade, Aline Trinidade, 29, salientou que a decoração chamou atenção, sobretudo da filha de 6 anos. “Ela gostou muito, ficou encantada. O legal foi que ela nem sabia o que era este espaço (o Paço) e foi uma oportunidade para explicar o que é a Prefeitura”, contou.

SEGURANÇA

O Natal Luz foi anunciado em 28 de novembro. Na ocasião, a Prefeitura apresentou o Patrulhamento de Natal, medida que intensifica, até dia 31, o policiamento nas principais vias comerciais da cidade, como as ruas Marechal Deodoro e Jurubatuba e a Avenida Faria Lima.

O patrulhamento é feito pela GCM (Guarda Civil Municipal) em parceria com a PM (Polícia Militar), com o apoio da Polícia Civil. O programa também inclui o combate aos ambulantes sem licença.

DIADEMA

Em razão das chuvas ontem no Grande ABC, Diadema suspendeu a abertura do Natal Iluminado, na Praça Lauro Michels, que estava agendada para ocorrer às 19h. O evento, que contará com show de luzes dançantes e terá a presença do Papai Noel, foi remarcado para sábado, às 19h, no mesmo local.

A entrega faz parte do calendário de aniversário de Diadema, que completou 60 anos no dia 8. A programação pode ser conferida no site www.diadema.sp.gov.br.