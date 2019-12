As inscrições para o processo seletivo destinado aos cursos de formação da Fundação Florestan Fernandes, em Diadema, terão início na segunda-feira. Os interessados têm até o dia 10 de janeiro para se cadastrar a uma das 1.538 vagas disponíveis. Para o próximo ano, serão ofertadas 35 opções de capacitação, com duração de três ou seis meses, divididos em nove áreas de conhecimento. São cinco novidades: designer de sobrancelha, estratégias de marketing digital, cozinha italiana, pizzaria básica e robótica básica.

As vagas são exclusivas para moradores de Diadema. Os interessados poderão acessar o site www.florestan.org.br e seguir o passo a passo do processo de inscrição, bem como a relação cursos oferecidos e número de vagas. Ao finalizar o cadastro, será gerado protocolo que deve ser apresentado pelo candidato no dia da prova.

As provas serão realizadas nos dias 17 e 18 de janeiro de 2020 nas instalações da fundação, na Rua Manoel da Nóbrega, 1.149, Parque Sete de setembro.