Diadema organiza atendimento e reduz espera por programas sociais

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



11/12/2019 | 07:00



A Prefeitura de Diadema inaugurou ontem nova sede para a Gecad (Gestão de Cadastro, Programas e Benefícios no Âmbito do Sistema Único de Assistência Social). A aposta da administração é a de que a ampliação e organização do serviço impactem na redução do tempo de espera das famílias pelo acesso aos programas de transferência de renda e outros benefícios ofertados pelo município, Estado e União, como é o caso do Bolsa Família e do Renda Cidadã. Atualmente, os agendamentos demoram, em média, nove meses, tempo que deve ser diminuído para até 40 dias.

O projeto de otimização do serviço teve início há dois anos, explica a primeira-dama, presidente do Fundo Social de Solidariedade do município e secretária interina de Assistência Social e Cidadania, Caroline Rocha. “Desde que começamos essa organização, buscamos uma composição melhor e o treinamento de toda a equipe para buscar essa agilidade e fazer um atendimento de alto nível”, ressalta.

A nova sede, na Rua Cidade de Jundiaí, 40, Vila Santa Dirce, recebeu investimento de R$ 180 mil. O espaço oferece 17 guichês para atendimento e conta com 34 funcionários entre equipes administrativa e técnica. A expectativa é a de sejam realizados 2.600 atendimentos por mês (cerca de 120 ao dia).

Os moradores que desejam se cadastrar em programas de benefícios devem procurar um dos cinco Cras (Centro de Referência de Assistência Social) da cidade. O munícipe será encaminhado para a Gecad.

No caso de situações emergenciais ou de munícipes com incapacidade de locomoção, a Secretaria de Assistência Social e Cidadania conta com atendimento domiciliar. “Com a crise, as pessoas buscam mais os programas sociais e, muitas delas, precisam desse atendimento domiciliar. Oferecemos esse auxílio para que o munícipe não precise vir até a central”, afirma a diretora de proteção social básica Aracelia Lovato.