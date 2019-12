São Bernardo inaugura decoração natalina no Paço

Flavia Kurotori

Do Diário do Grande ABC



10/12/2019 | 20:11



A Prefeitura de São Bernardo inaugurou, nesta terça-feira (10), o Natal Luz. Até dia 30, a esplanada do Paço terá tenda temática com Papai Noel e árvore iluminada de 22 metros de altura. A visitação pode ser feita diariamente das 10h às 22h. Já a Rua Marechal Deodoro, via comercial da cidade por onde passam 80 mil pessoas por dia, conta com anjos iluminados em 80 postes.

O prefeito Orlando Morando (PSDB) destacou que o principal objetivo é atrair visitantes ao município. “Vamos resgatar o potencial da cidade e provocar os melhores sentimentos nas pessoas”, afirmou.

“É muito bacana ver a cidade decorada depois de muitos anos e é uma ação muito importante para o município”, assinalou Alessandra Piza, 35 anos, diretora de divisão de São Bernardo. Ela estava acompanhando a filha, de 8 anos, que fez seu pedido ao Bom Velhinho.

Na esplanada do Paço, há também praça de alimentação. O Papai Noel permanece até dia 24. A decoração da cidade é patrocinada pela Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo). O investimento estimado é de R$ 500 mil.