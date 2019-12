Disputa poética

Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



11/12/2019 | 07:00



Quem ganha destaque agora é a palavra. Está dada a largada para a sexta edição do Slam BR – Campeonato Brasileiro de Poesia Falada, evento que toma conta da agenda do Sesc Pinheiros (Rua Paes Leme, 195), em São Paulo, de amanhã a domingo. A entrada é gratuita.

E quem está à frente do projeto é a atriz, MC, pesquisadora e cantora de Diadema Roberta Estrela D’Alva, 41 anos, responsável por trazer o slam para o Brasil. A disputa reúne os vencedores dos poetry slams (batalhas de poesia falada) realizados por todo o Brasil.

No total, participam 23 poetas de 16 Estados. O vencedor representará o Brasil na Coupe Du Monde de Slam (Copa do Mundo de Slam), que acontece na França, em 2020.

Roberta conta que é um trabalho muito grande organizar um campeonato desse porte. “São 200 comunidades. Mas é muito gratificante também, porque, quando a gente vê todas essas pessoas trocando e participando, isso vale todo o esforço”, explica.

Ela diz que, diferentemente das batalhas de rimas (da cultura hip hop), em que as falas são realizadas no improviso, no slam o competidor já chega com um texto preestabelecido. “No slam a gente costuma falar que eles são atletas da palavra. Eles treinam”, revela. Roberta explica ainda que, além da escrita, a performance é elaborada.

Roberta diz que nas batalhas de poesias falada os assuntos são livres, mas no Brasil, por causa do histórico do País e como a maior parte dos participantes é da periferia, os assuntos geralmente são ligados a gênero, raça, machismo, violência e outros problemas sociais. “Essas vozes que são silenciadas encontram espaço no slam”, explica.<EM>

Nessas batalhas, os poetas devem ler ou apenas recitar, sem acompanhamento musical, poesias autorais. E quem julga é o público. A coordenação escolherá cinco pessoas entre os presentes.

A programação do projeto começa hoje, às 20h, no Galeria Olido (Avenida São João, 473), na Capital, com a exibição do documentário Slam: Voz de Levante, seguido de debate com Roberta e Lucas Afonso. As disputas, no Sesc Pinheiros, terão início na sexta-feira, a partir das 14h. A final está marcada para domingo, às 17h.

Ao longo do evento, outras atividades ilustram a agenda. Sexta, às 11h, a atriz Luaa Gabanini apresenta workshop com o tema O Corpo Político em Performance. Já no sábado, também às 11h, a pesquisadora da voz Andrea Drigo ministra a oficina Voz e Performance Poética.

“O slam transformou a vida de muitas pessoas que encontraram nesse espaço um lugar para se expressar. Para mim, trouxe bastante responsabilidade também. Lancei filme por causa disso, viajo a muitos lugares, faço muitas curadorias. Ser silenciado, não poder falar, adoece. E o slam é uma forma de as pessoas se curarem por meio da palavra”, encerra Roberta. A programação completa do evento pode ser vista no site www.sescsp.org.br.