Diário do Grande ABC



11/12/2019 | 07:00



O Teatro Municipal de Mauá (Rua Gabriel Marques, 353) será tomado pelo universo medieval. É esse cenário onde se passa o espetáculo Miranda, mais recente projeto do Grupo Artemis. Após curta temporada em São Paulo, a companhia local volta para a região para apresentar a peça pela primeira vez no teatro mauaense hoje à noite, às 20h, com entrada franca.

Na história, a protagonista que dá nome ao texto precisa se disfarçar de homem para sobreviver e tentar buscar sua identidade. Seu destino muda quando decide ajudar o rei, que está doente.

A obra foi escrita pelo dramaturgo Vladimir Capella (1951-2015), de São Caetano. “Como temos uma pesquisa forte sobre o universo infantil e o do contos de fadas, ele (Capella) fala muito também sobre esse mundo mágico das crianças sem esquecer a conexão com a realidade de um povo que busca seu lugar no meio dessa loucura política e social”, conta Rafael de Castro, diretor geral.

A sessão desta noite promete encerrar a temporada do Grupo Artemis. “O fato de ser gratuito fortalece o desafio de fomentar o público teatral.”