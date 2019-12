A seção 131 da Mercedes ganha um novo líder

Domingo, 10 de dezembro de 1989 – ano 32, edição 7245

Eleições Presidenciais – Às vésperas do 2º turno, Zélia Cardoso de Mello, economista, descarta choque com congelamento de preços e defende choque de credibilidade.

Equipe de Lula aceita lucro e mercado aberto, segundo o economista Sérgio Trani.

Estradas – Ambientalistas ficam divididos com a duplicação da Rodovia dos Imigrantes.

Copa 90 – Brasil vai estrear contra a Suécia em 10 de junho de 1990, segundo sorteio realizado em Roma.

Em 11 de dezembro de...

1914 – A I Guerra. Da manchete do Estadão: os franceses continuam a manter vantagens em toda a linha.

1924 – Automóvel choca-se com arco rodoviário no bairro dos Meninos, hoje Rudge Ramos. São quatro os passageiros. Eles são atirados à distância. Morre Benedicto de Arruda Machado. Escreve o <CF160>Estadão</CF>: “A ida foi alegre, sem nenhum contratempo. Em São Bernardo, os excursionistas se demoraram algum tempo, passeando pela vila. Depois, retomaram o Caminho do Mar, ocorrendo o acidente”.

1939 – Luiz Suplicy falece em Santo André. Antigo corretor de café em Santos. Um dos iniciadores da campanha em prol dos cafés finos e da colheita selecionada.

Era viúvo de Helena Cochrane Suplicy. Seu filho Paulo Cochrane Suplicy era casado com Philomena Matarazzo Suplicy, pais do vereador paulistano e ex-senador Eduardo Suplicy.

O corpo de Luiz Suplicy foi transportado de Santo André para Santos. Houve missa de corpo presente na Igreja do Carmo e sepultamento no Cemitério de Paquetá.

Nota – A família Suplicy possuía chácara em Santo André, em frente à chácara da Mimosa, hoje sede do clube Primeiro de Maio.

A II Guerra. Do noticiário do Estadão: o governo dos Estados Unidos resolveu conceder um crédito de US$ 10 milhões para auxiliar a Finlândia.

1959 – Pelas finais da Taça Brasil, primeiro jogo: na Vila Belmiro, Santos 2, Bahia 3. O jogo da volta será em 30 de dezembro.

