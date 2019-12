Tucano-de-bico-verde é resgatado em casa no Sítio dos Vianas

Da Redação



10/12/2019 | 17:40



Um tucano-de-bico-verde (Ramphastos dicolorus), nativo da Mata Atlântica, foi resgatado pela equipe de profissionais do departamento de bem-estar animal da Secretaria de Meio Ambiente de Santo André em uma residência no bairro Sítio dos Vianas, na segunda-feira. Os moradores da casa acionaram a Prefeitura para realizar o resgate, ao notarem a presença da ave.

“Trata-se de um filhote de cerca de 40 dias e por isso está em fase de treino de voo. Porém, as penas da asa não estão totalmente formadas, por isso não deve ter conseguido voltar ao ninho”, explica a agente ambiental Daniela Victor Freire.

Na sua fase adulta, a ave chega a medir entre 42 e 48 centímetros e boa parte corresponde ao bico, que costuma ser verde, com um papo amarelo. A espécie pesa entre 265 gramas e 400 gramas. O animal foi levado, ainda na segunda-feira, para um centro de tratamento especializado para receber os cuidados necessários. Posteriormente, o tucano será reinserido na natureza.

Quem vê ou encontra um animal silvestre perdido ou ferido deve entrar em contato com a Secretaria de Meio Ambiente, no telefone 4433-1958, com o Semasa, pela central de atendimento nos telefones 115 ou 0800-4848115, ou ainda fazer a denúncia por meio da GCM (Guarda Civil Municipal) no telefone 4428-1700.