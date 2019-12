Após impasse, FUABC terá eleição para presidência na 5ª

Fábio Martins

Do dgabc.com.br



10/12/2019 | 16:48



O conselho curador da FUABC (Fundação do ABC) marcou para esta quinta-feira (12) reunião extraordinária para escolher o presidente da entidade para o próximo biênio. O encontro foi agendado depois que o prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), abdicou da indicação para a vice-presidência da entidade.

No dia 28, os conselheiros apreciaram as indicações para os três cargos de direção da Fundação, mas impasse impediu a homologação. Pelo tradicional rodízio das prefeituras mantenedoras – Santo André, São Bernardo e São Caetano –, era a vez do prefeito são-caetanense, José Auricchio Júnior (PSDB), apresentar seu nome para presidir a FUABC. Ele defendeu a médica Adriana Berringer Stephan.

Entretanto, houve divergência sobre a vice-presidência, uma vez que Paulo Serra (pelo rodízio, o responsável pelo posto) pediu para emplacar o secretário executivo do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, Edgard Brandão (PSDB), na função de número dois da Fundação, mas o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), também bancou nome para a vice, neste caso, o do atual presidente Luiz Mario Pereira de Souza Gomes.

O Diário apurou que Paulo Serra decidiu não brigar pela vice-presidência e até encaminhou nome para ser secretário geral da FUABC: José Antônio Acemel, o Espanhol. Assim, Adriana será presidente, tendo Luiz Mario como vice e Espanhol na secretaria geral.

Adriana, se tiver o nome chancelado pelo conselho curador (que tradicionalmente apoia as indicações dos prefeitos mantenedores), comandará a entidade no biênio 2020-2021. O orçamento da Fundação gira na casa dos R$ 2,8 bilhões.