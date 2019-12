Fora da Fazenda, Sabrina Paiva fala sobre Hari e Thayse: Parei de procurar pessoas que não me queriam por perto

10/12/2019 | 15:11



Sabrina Paiva e Rodrigo Phavanello foram ao Hoje em Dia após serem eliminados de A Fazenda na noite de segunda, dia 9, e viram vídeos mostrando o que outros participantes falavam sobre eles. Sabrina explicou sua relação com as meninas, principalmente Hari e Thayse:

Formou um grupo Tati, Hari e Thayse, se eu chegasse perto do grupo, a gente se entrosava. Se eu não chegava perto, participava da roda, ninguém me chamava.

Depois, ela contou o que mais a machucou:

A Thayse falando que eu tinha mudado, tinha me afastado e estava fazendo o jogo. Eu realmente não me afastei, só parei de procurar pessoas que não me querem por perto.

Enquanto isso, na sede

Lucas Viana e Hariany Almeida, dois dos finalistas, conversavam, ela bêbada, como disse na terça, e ele insistiu até arrancar uma declaração da peoa?

Finge que vai me mandar um recado, brincou ele, querendo que ela ensaiasse os recados que os peões mandam para os eliminados.

Então Lucas, muito obrigada por tudo, tchau, valeu.

Só isso?

Eu ia falar: Lucas, você acha bonito ser feio?

Nossa, eu ia ficar p**o.

Ele insistiu mais, e Hari disse:

Eu confesso que eu sou muito apaixonada.

Só isso?

E você tem a bunda mole, e eu gosto de você e você é chato, mas às vezes você é legal, beija gostosinho e cuida de mim!

Ó que belo depoimento! Tocou todo muito, Lucas declarou, satisfeito.

Eu tenho vergonha, e você não fala também, terminou Almeida.