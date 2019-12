Grazi Massafera encanta com foto dando beijinho na filha

10/12/2019 | 15:10



Quanta fofura! Grazi Massafera compartilhou um registro de um momento encantador com a filha Sofia. Nessa terça-feira, dia 10, a atriz publicou um print da tela de bloqueio do celular no Stories.

A imagem de fundo do celular da loira é nada menos do que uma foto dela dando um beijinho na herdeira durante um por do sol. No clique é possível ver apenas o contorno das duas e um lindo fundo amarelo e laranja atrás delas.

Sofia é fruto do relacionamento que a protagonista de Bom Sucesso teve com Cauã Reymond. Hoje em dia, os dois são separados e Grazi vive um romance com Caio Castro, mas o affair dos dois ainda não foi assumido publicamente por nenhum deles. Mesmo assim, o galã levou a amada como acompanhante na festa de encerramento de A Dona do Pedaço.