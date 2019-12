Retrospectiva 2019: veja emojis mais usados pelos brasileiros

Da Redação



10/12/2019 | 14:48

O amor está em alta entre os brasileiros – pelo menos na hora de usar emojis para se expressar no Twitter. Hoje (10), o Twitter divulga o #Aconteceu, um compilado sobre as conversas de maior destaque na plataforma no país durante 2019.

Entre os emojis, o mais usado na plataforma no Brasil ao longo do ano foi o rostinho sorridente com olhos de coração 😍. A segunda imagem mais presente em Tweets no país também remete ao amor: o emoji de um coração vermelho ❤️.

A lista dos emojis mais usados pelos brasileiros tem algumas diferenças quando comparada aos emojis mais mencionados no mundo em 2019. Globalmente, o emoji mais usado foi o rostinho chorando de rir 😂, seguido do chorando 😭.

Confira abaixo os emojis mais mencionadas em conversas no Twitter no Brasil e no mundo em 2019.

