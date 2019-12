Morre a cantora Marie Fredriksson, líder do grupo Roxette

Vinícius Castelli

Morreu ontem a cantora Marie Fredriksson, aos 61 anos, vítima de câncer, doença com a qual travou batalha desde de 2002. A artista sueca ficou conhecida por conta do trabalho junto ao grupo pop Roxette, projeto que desenvolveu ao lado do cantor e guitarrista e Per Gessle.

Sucesso principalmente nos anos 1980 e 1990, o conjunto emplacou hits como Listen to your Heart, It Must Have Been Love e Dressed For Success. Gessle se pronunciou nas redes sociais. "Não há tanto tempo atrás, passávamos dias e noites em meu pequeno apartamento compartilhando sonhos impossíveis. Estou honrado e ter compartilhado seu talento e generosidade. As coisas nunca mais serão as mesmas", escreveu.

Ela deixa o marido, Mikael Bolyos, e dois filhos, Josefin e Oscar.