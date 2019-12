Convite para BBB 20 estaria gerando desconforto entre certos atores, diz colunista

10/12/2019 | 14:11



A edição comemorativa do Big Brother Brasil começa em janeiro de 2020 e os nomes dos participantes ainda não foram divulgados. Mas, existe uma grande expectativa dos fãs de que boa parte do elenco confinado na casa seja composto por influenciadores ou celebridades em geral.

Mas, recentemente, o convite para participar do BBB 20 estaria gerando desconforto entre alguns atores. Segundo a coluna de Patrícia Kogut, alguns famosos estariam falando que alguns dos nomes que estão sendo cotados nem deveriam ser considerados para o reality.

Algumas fontes próximas à colunista afirmaram que uma parte das pessoas estão recusando as propostas mesmo antes de ouvirem os valores dos cachês. Além disso, atores conhecidos estariam sendo convidados para participar da próxima edição. Um dos exemplos citados pela jornalista é o ator Daniel Rocha, que atualmente está sem contrato com a Rede Globo e no ar com a série da Amazon, Irmãos Freitas, foi um dos sondados, mas não teria acertado sua participação.

Essa escolha editorial de trazer influenciadores, estaria sendo feita em uma tentativa de renovar o público que assiste ao programa, além de aumentar a audiência - que estaria caindo bastante nos últimos anos. A ideia seria buscar profissionais com grande engajamento nas redes sociais, principalmente YouTubers.

O programa, apresentado por Tiago Leifert e com direção de Boninho, estreará na Globo no dia 21 de janeiro e ficará no ar até abril.