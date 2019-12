Congo Airways assina pedido firme para jatos da Embraer no valor de US$ 194,4 mi

10/12/2019 | 13:29



A Embraer informou que a Congo Airways assinou um pedido firme para dois jatos E175, com direitos de compra de duas unidades adicionais do mesmo modelo. O contrato está avaliado em US$ 194,4 milhões, nos atuais preços de lista, com todos os direitos de compra sendo exercidos.

A encomenda entrará na carteira de pedidos (backlog) da Embraer no quarto trimestre de 2019.

As aeronaves serão configuradas em duas classes, com um total de 76 assentos, sendo 12 na classe executiva. As entregas começarão no quarto trimestre de 2020.

"Esses novos jatos substituirão nossa frota atual de turboélices e nos permitirão servir rotas tanto na República Democrática do Congo quanto regionalmente para a África Ocidental, Central e Sul a partir da nossa base em Kinshasa", destaca em nota o CEO da Congo Airways, Desire Bantu.