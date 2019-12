Taís Araújo faz post emocionante para irmã: Sempre será uma segunda mãe para os meus filhos

10/12/2019 | 13:10



Com a agenda cheia, Taís Araújo não encontrou tempo para comparecer a um evento de final de ano da escola de seus filhos. Na última segunda-feira, dia 9, a atriz emocionou seus seguidores ao prestar uma homenagem comovente à sua irmã, Cláudia Araújo, por fazer o papel de mãe substituta.

Fim de ano, novela, programa ao vivo... Tempo virou artigo de luxo para mim. Durante o fim de semana rolou a apresentação de Natal das crianças e eu não pude estar presente. Aí bate aquele monte de sensações estranhas que só mãe consegue entender. E como uma mãe entende a outra, minha irmã largou tudo, saiu lá de Brasília e veio me substituir. Entre muitas aspas, porque ela é, sempre foi e sempre será uma segunda mãe para os meus filhos. A ela confio o melhor de mim. Sempre! Lá estava ela, ao lado do Lázaro, dos nossos pais, da nossa tia... Família toda presente para prestigiar esse momento tão importante pros meus filhos. Por um desses lindos presentes do destino, todas as pacientes da @claudiaaraujoaraujo precisaram reagendar seus atendimentos. Quero acreditar que foi Deus, mais uma vez, sendo muito generoso comigo. No fim do dia, quando chego em casa, sou recebida por esse recado cheio de amor e acolhimento. Obrigada, irmã! Te amo MUITO! Conte também comigo para tudo nessa vida. Somos uma, e por isso, mais fortes, escreveu Taís, agradecendo a irmã.

Casada com Lázaro Ramos, Taís é mãe de João Vicente, de oito anos de idade, e Maria Antônia, quatro anos de idade.