Hacker invade Twitter de Cara Delevingne e anuncia término com Ashley Benson

10/12/2019 | 13:10



Cara Delevingne, de 27 anos de idade, deu um baita de um susto em seus fãs ao postar, em seu Twitter, que teria terminado seu namoro de mais de dois anos com Ashley Benson, de 29 anos de idade. Entretanto, o post ficou apenas 20 minutos no ar antes de ser excluído. Diversos seguidores ficaram assustados e tiveram várias reações:

Não acredito!, disse um.

Isso não pode ser verdade, se manifestou outro.

Segundo informações do site Just Jared, as redes sociais de Cara teriam sido, de fato, hackeadas. Além do tweet envolvendo a atriz de Pretty Little Liars, outro post dizia:

Doando 1000 Iphones 11 Pro e muito mais, já que eu amo muito vocês, junto de um link suspeito que também já foi tirado do ar.

De acordo com o veículo, Cara e sua equipe já retomaram o controle da conta e todas as mensagens foram deletadas, o que foi confirmado. O portal ainda afirma que, com base em interações recentes das duas, Cara e Ashley ainda estão em um relacionamento. No entanto, até o momento ela não deu nenhum posicionamento oficial.

Que susto, hein?