Diadema inaugura nova central de cadastro para benefícios da cidade

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



10/12/2019 | 12:47



A Prefeitura de Diadema inaugurou, na manhã desta terça-feira (10), a Gecad (Gestão de Cadastro, Programas e Benefícios no Âmbito do Sistema Único de Assistência Social), com o objetivo de otimizar o tempo nos atendimentos e reduzir a fila de espera de famílias que desejam se cadastrar em programas municipais, estaduais ou federais, como bolsa família, renda cidadã e bolsa transporte.

O reordenamento no novo equipamento iniciou há dois anos, com uma espera dos munícipes estimada de nove meses para conseguirem o agendamento. Hoje, com a nova sede, a espera estimada é de reduzir em média para 40 dias.

“Desde que começamos essa organização, buscamos toda composição e treinamento de toda equipe, justamente para buscar essa agilidade e fazer um atendimento de alto nível”, ressalta a primeira-dama, Caroline Rocha.

Os moradores que buscam realizar o cadastro em benefícios, devem procurar de imediato um dos cinco pontos do Cras (Centro de Referência de Assistência Social) na cidade, que farão o encaminhamento eletrônico para a Gecad.

Mais informações, amanhã (11) no caderno de Setecidades.