Samara Felippo relata que filha foi vítima de racismo em formatura da escola

10/12/2019 | 12:45



Samara Felippo usou as redes sociais nesta segunda-feira, 9, para desabafar sobre racismo e contou como a filha foi vítima de preconceito. "Eu sempre falo, escrevo, mas nunca tinha passado com minhas filhas por uma situação de racismo. E pela primeira vez me deparei diretamente com o que muitos passam diariamente", disse.

O caso aconteceu durante a festa de formatura de Alícia, filha da atriz com o jogador de basquete Leandro Barbosa. "Enquanto os pais conversavam no salão de festas, as crianças brincavam no parquinho ao lado. Quando uma delas veio até a mãe: 'Mãe, tem dois adolescentes zoando e implicando com a gente'. Eu imediatamente levantei e fui a passos largos. As crianças relatavam: 'Aqueles três puxaram o cabelo do fulano, zoaram com a sicrana'. Meu sangue começou a entrar em ebulição, fui que nem um bicho pra cima dos moleques e falei tudo que tenho vontade pra racistas, mesmo os que ainda nem sabem que são", relatou.

Samara disse que os garotos eram brancos, tinham, em média, 14 anos de idade, e vestiam camisa verde e amarela: "Os xingamentos para minha filha eram: marrenta, neguinha e cabelo ruim. O clássico do racismo naturalizado".

A atriz conta que, desde cedo, esclarece para a filha sobre sua esperteza, beleza, coragem, cabelo, pele e suas raízes. "Agradeço ao que me fez sair da minha bolha branca e ter feito ela sair dessa situação de cabeça erguida e fortalecida. E assim continuo fazendo. Sei que não será a primeira e nem última vez que ela passará por isso", ressaltou.

Samara Felippo também levantou uma questão para os seguidores: "Agora, eu te pergunto: se eu, como mulher branca, cheia de privilégios, minhas filhas negras, mas ainda sim com seus privilégios, seja por classe social ou tom de pele passamos por isso, imagina quantas meninas pretas passam todos os dias? Te pergunto: se eu, mulher branca, estou até agora chorando sozinha, com ódio e raiva, querendo esfolar a cara daqueles moleques e os pais deles, como não validar e enxergar a raiva e ódio de séculos de humilhação e violência?", concluiu. Além de Alícia, a atriz é mãe de Lara.