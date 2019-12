Ryan Reynolds fala pela primeira vez sobre susto durante evento no Brasil

10/12/2019 | 12:11



Ryan Reynolds falou pela primeira vez sobre o susto que levou durante participação na Comic Con Experience no sábado, dia 7, em São Paulo. Ele e o ator Joe Keery estavam divulgando o filme Free Guy - Assumindo o Controle, quando passaram por um baita sufoco com a queda de uma grade de segurança que os separava do público presente.

Em entrevista ao Entertainment Tonight, Ryan amenizou a situação e disse que todos estavam bem:

- Bom, a grade caiu e aquilo foi um pouco, acho que pareceu pior do que foi. Tudo o que me preocupava eram as pessoas, o que podia ver é que elas estavam caindo e, tipo, Oh elas vão ficar bem, e também, mas essa perna não vai. Então eu pulei para fora. Mas sim, todo mundo ficou bem, declarou o ator.

É possível ver Ryan se aproximando dos fãs, pulando do palco para o chão para cumprimentar o público. A situação acabou ficando tensa quando a grade de segurança não resistiu aos empurrões e tentativas do público de chegar mais perto do ator e acabou cedendo. Ryan teve a rápida reação de se afastar e subir ao palco novamente antes que pudesse se machucar.

Na entrevista, o ator ainda relembrou o único pedido de Blake Lively antes da viagem ao Brasil:

- Meu único trabalho - que Blake disse para mim quando eu estava saindo - era apenas volte para casa inteiro, brincou.