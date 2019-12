Ao deixar A Fazenda 11, Rodrigo Phavanello descobre que Gugu Liberato morreu: - Tô vivendo um pesadelo

10/12/2019 | 12:11



Na noite da última segunda-feira, dia 9, aconteceu a última eliminação - dupla - de A Fazenda 11. Dessa vez, o casal Sabrina Paiva e Rodrigo Phavanello perdeu a chance de concorrer à final, que acontecerá na próxima quinta, dia 12. Com o fim do programa, ambos conversaram com Marcos Mion na Cabine de Descompressão.

Após revisitarem momentos de três meses de confinamento, Mion informou ao público que, quando Rodrigo saiu, logo foi informado, pela psicóloga do reality show, que Gugu Liberato havia morrido. Para quem não se lembra, o peão tem uma ligação especial com o apresentador, já que fez parte do Dominó, banda criada por Gugu nos anos 90.

Ao falar sobre o assunto, Rodrigo demonstrou o seu luto e a sua surpresa ao descobrir a triste notícia:

- Parece que eu tô vivendo um pesadelo, parece que é mentira. Porque você sai do confinamento depois de três meses e aí você recebe essa notícia, é um choque. Eu acho que eu vou sentir isso muito mais amanhã cedo, vendo as notícias, mas é uma perda. O Gugu para mim foi um pai, foi o meu primeiro patrão, que me deu uma oportunidade de abrir as portas para mim. Me ensinou muitas coisas... eu não consigo acreditar que ele está morto.

Triste, né?

Lembrando que Viny Vieira, que ficou conhecido por imitar Gugu, também falou sobre o choque de receber essa notícia.