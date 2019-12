Após juiz diminuir tempo de Britney Spears com os filhos, cantora quer modificar acordo de custódia

10/12/2019 | 12:11



Parece que Briney Spears está disposta a recuperar a guarda de seus filhos! Segundo o site US Weekly, a cantora está planejando ir à justiça em 2020 para pedir mais tempo com Preston e Jayden, e modificar o acordo de custódia que tem atualmente com o ex-marido, Kevin Federline.

- O objetivo de Britney no ano novo é ir ao tribunal da família e pedir ao juiz um aumento do tempo de custódia com os meninos. Ela ficará com os meninos na véspera de Natal e eles irão para a casa do pai deles em algum momento no dia de Natal, disse uma fonte próxima à cantora.

Em setembro desse ano, um juiz determinou que Britney ficaria com os meninos 30% do tempo - ela e o ex-marido já haviam dividido igualmente a guarda após o divórcio de 2007. Uma fonte disse ao site no início do mês que Britney e seu ex não têm uma relação além de coisas comuns da paternidade.

- Eles são cordiais, mas não fazem muita coisa em família.

A diminuição da guarda da cantora ocorreu em meio à polêmica com seu pai, Jamie, que entrou em uma briga com Preston em agosto. O ex de Brintey foi ao tribunal para pedir uma ordem de restrição de emergência contra Jamie na época, mas a polícia afirmou posteriormente que nenhuma acusação de abuso infantil seria apresentada.

- O relacionamento entre Jamie e Britney desmoronou completamente. Ela continua muito zangada com Jamie porque suas ações com os filhos resultaram na diminuição de tempo de custódia dela com os filhos.

A publicação ainda afirma que há uma audiência agendada para 22 de janeiro para lidar com a tutela da cantora. Em maio, Britney foi submetida a uma avaliação especializada independente após ela entrar formalmente com um pedido no tribunal para encerrar a tutela do seu pai, que é seu responsável legal desde 2008. Jamie apresentou documentos após o incidente com Preston para renunciar temporariamente ao papel e o atual empresário de Britney, Jodi Montgomery, assumiu o cargo de tutor dos bens da cantora até a audiência.

Vale lembrar que, em abril deste ano, Britney passou por uma clínica de reabilitação mental. Desde então, ela fez uma pausa na carreira e tem se dedicado à família.

- Britney passa a maior parte do tempo em casa com o namorado, Sam [Asghari], ou sozinha. Seu relacionamento com Sam é sólido. Ele lhe traz muita alegria e é uma fonte de estabilidade em sua vida muitas vezes caótica, completou a fonte.