Vista panorâmica do Rio é destaque do Réveillon no hotel Yoo2

10/12/2019 | 11:18

Ano após ano, o Rio de Janeiro continua despontando como um dos destinos favoritos para o Réveillon. Para quem deseja passar a virada com estilo, o hotel Yoo2, localizado na Praia de Botafogo, promoverá uma comemoração exclusiva na data, com direito ceia no Cariocally e festa no The Rooftop.

O ambiente se destaca por oferecer uma vista privilegiada para dois dos principais pontos turísticos cariocas: o Cristo Redentor e o Pão de Açúcar. Luxuoso e descontraído, também prima pela arte, música e boa gastronomia.

Gastronomia no hotel Yoo2

Para quem optar por realizar a ceia no hotel, a noite começará a partir das 19h30, com uma viagem pelos sabores da culinária brasileira no Cariocally Resto & Bar, restaurante que fica dentro do Yoo2.

O menu preparado para a ocasião incluirá entradas, pratos principais, sobremesas, bebidas não alcoólicas e espumante por R$ 360 por pessoa. Para abrir o paladar, três amuse-bouches serão servidos, entre eles um tradicional Rillette de salmão ao capim-limão.

Também haverá uma mesa de saladas e bufê, com destaque para pratos como feijão fradinho com bacalhau confitado e ostras ao vinagrete de échalote. Das opções de pratos principais, cinco são vegetarianos, como a berinjela recheada com queijo búfala e concassé de tomate; e o creme andaluz de tomate fresco.

Os apreciadores de frutos do mar terão a oportunidade de experimentar o tagliatelle com vôngole flambado na cachaça de gengibre e molho de tinta de lula. As sobremesas encerram o jantar com o crème brûlée de cardamomo a choux de cupuaçu com chocolate branco.

Vista do hotel Yoo2

A experiência continuará noite adentro, com a espera da virada para 2020 no The Rooftop do hotel Yoo2, de onde é possível vislumbrar a silhueta do Pão de Açúcar, de um lado, e a iluminação do Cristo Redentor, do outro. Tudo isso ao som do DJ residente.

É possível, também, optar por pular a ceia e aproveitar a noite toda no rooftop do hotel, onde será servido um menu reduzido de comidas e bebidas à parte a partir das 20h pelo valor de R$ 250 por pessoa.

Serviço

Endereço: Endereço: Praia de Botafogo, 242 – Botafogo, Rio de Janeiro

Ceia Cariocally

Horário: 19:30 às 23:30

Valor: R$360 + 10% por pessoa

Incluso: buffet completo, bebidas não alcoólicas e espumante.

Réveillon Rooftop

Horário: 20:00 às 3:00

Valor: R$250 + 10% por pessoa

Incluso: bebidas não alcoólicas e espumante.



