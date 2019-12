Veja os smartphones mais buscados pelos brasileiros em 2019

Da Redação



10/12/2019 | 11:18

As quatro distribuidoras de smartphones e gigantes no mercado de telefonia competem até na quantidade de buscas realizadas por suas marcas na web. Quando o assunto é pesquisa na web, Apple, Huawei, Samsung e Xiaomi disputam palmo a palmo a preferência dos internautas.

A empresa de marketing digital SEMrush realizou uma pesquisa para checar quais são as marcas favoritas dos brasileiros. No topo, a Xiaomi dispara com 21,3 milhões de buscas. Os dados apuram pesquisas realizadas em mecanismos como Google e Bing, de janeiro a outubro de 2019.

TOP10

A SEMrush também descobriu os 10 modelos de celulares mais pesquisados (volume total de pesquisas de janeiro a outubro de 2019):

• Iphone 7 – 18 milhões

• Iphone 7 Plus – 12,5 milhões

• Iphone X – 12,1 milhões

• Iphone 8 – 10,7 milhões

• Iphone 8 Plus – 10,7 milhões

• Xiaomi Mi 8 – 8,1 milhões

• Xiaomi Mi 9 – 8 milhões

• Iphone 11 – 7,8 milhões

• Iphone 6S – 6,9 milhões

• Iphone 6 – 6,6 milhões



Fundada em 2010, a popularidade da Xiaomi cresce exponencialmente nos últimos anos entre os brasileiros, além de inaugurar a segunda loja física no Brasil em novembro e conquistar números importantes. O volume de pesquisas realizadas em outubro aumentou 174% em relação a Janeiro deste ano. Apenas no mês em que se comemora o dia das crianças, obteve 3,35 milhões de procuras por seu nome na internet.

Já a potência sul coreana Samsung, fundada em 1938, recebeu 13,8 milhões de buscas. Diferentemente da Xiaomi, que elevou consideravelmente o volume de pesquisas durante 2019, a empresa asiática manteve volumes parecidos todos os meses.

Em terceiro lugar do ranking, a maçã mais famosa do mundo: Apple. A americana foi pesquisada 11,4 milhões de vezes por brasileiros entre janeiro e outubro. A média mensal de buscas é de 1,1 milhão, mas o volume em setembro teve um pico com 3,3 milhões.

Em quarto lugar, a Huawei recebeu entre janeiro e outubro 2,2 milhões de buscas. E maio foi seu melhor mês em procuras realizadas pelos brasileiros, totalizando 450 mil.

