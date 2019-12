Cuba Gooding Jr. é acusado de assédio sexual por mais sete mulheres - número de acusadoras sobe para 22

10/12/2019 | 11:11



O número de mulheres alegando assédio sexual por parte de Cuba Gooding Jr., de 51 anos de idade, está aumentando. Só esse ano o ator está enfrentando processos jurídicos e, agora, de acordo com o site Page Six, sete novas mulheres se apresentaram - elevando o número de acusadoras para 22.

Os documentos obtidos mostraram na última segunda-feira, dia 9, que as alegações começaram em 2003 e abrangem seis estados norte-americanos: Nova York, Califórnia, Georgia, Utah, Texas e Novo México. Em um dos casos, uma mulher acusa o ator de apalpá-la e beijá-la à força enquanto eles participavam do Festival de Cinema de Sundance, em 2009. Ela ainda afirma que ele rasgou suas calças e só parou quando foi mordido no rosto.

Em Atlanta, em 2011, ele apalpou uma mulher e, quando ela o confrontou, disse algo como:

- Eu sei que você quer ser atriz; eu posso arruiná-la, afirma o documento.

Já em 2016, no Cafe Havana, em Malibu, Califórnia, ele disse a uma mulher e à sua amiga:

- Vocês vão fazer xixi em mim hoje à noite.

E em dezembro de 2018, no mesmo bar, ele disse à mesma mulher:

- Você vai sentar no meu rosto, fazer xixi na minha boca e fazer xixi em cima de mim.

A publicação ainda ressalta que atualmente Cuba Gooding Jr. enfrenta seis acusações de abuso sexual e toque forçado envolvendo três acusadoras, além de afirmar que os promotores estão pedindo a um juiz que permita que as outras 19 acusações sejam consideradas no julgamento.

O comportamento passado do acusado mostra que ele rotineiramente se aproxima de mulheres em bares ou boates com as quais ele teve pouca ou nenhuma interação prévia e as toca de maneira inadequada, argumentam os promotores nos documentos judiciais.

Ainda na última segunda-feira, dia 9, o Page Six também revelou que o advogado do ator, Mark Heller, disse em comunicado que seu cliente nega todas as alegações de conduta criminal.

Infelizmente, as pessoas saem do trabalho, fazendo falsas acusações contra Cuba, como muitas vezes acontece quando uma celebridade é acusada pela Promotoria em um Fórum Público. As alegações espúrias e inexpressivas oferecidas pelo Ministério Público são tão antigas e desatualizadas, sem detalhes e impedem que o Réu se defenda contra elas; portanto, demonstra que o motivo do Ministério Público em apresentar essas alegações inflamatórias não tem valor probatório, mas [foram feitas] meramente para obter uma vantagem contra o réu e influenciar o júri contra o réu, disse Heller.

Cuba Gooding Jr. deve voltar ao tribunal no dia 22 de janeiro de 2020.