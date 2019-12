Ana Maria Braga faz tatuagem com nome de novo namorado

10/12/2019 | 11:10



Desde que Ana Maria Braga surgiu abraçada em um shopping no Rio de Janeiro com um homem misterioso, em meados de novembro, muito se especulou sobre se a apresentadora do Mais Você estaria namorando. E, na última segunda-feira, dia 9, Ana deixou todos os fãs enlouquecidos ao postar uma foto, em seu Instagram, em que aparece com uma suposta tatuagem com o nome Johnny, no braço esquerdo.

Segundo informações da revista Marie Claire, Ana Maria estaria, de fato, namorando com o francês Johnny Lucet, de 55 anos de idade, e que teria conhecido o amado em sua última temporada de férias, quando passou algumas semanas na França.

O ESTRELANDO entrou em contato com a assessoria da apresentadora para confirmar se trata-se de uma tatuagem, e aguarda posicionamento.

Vale lembrar que a jornalista estava oficialmente solteira desde 2009, quando terminou com Marcelo Frisoni. Ainda bem que ela parece feliz, né?