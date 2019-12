Camila Pitanga estaria sendo alvo de preconceito após assumir namoro com artesã,

10/12/2019 | 11:10



Camila Pitanga pode estar feliz da vida com seu relacionamento, no entanto, não escapou dos julgamentos preconceituosos. Segundo jornal Extra, a atriz tem sentindo na pele o preconceito por assumir namoro com a artesã Beatriz Coelho, com quem manteve relação longe dos holofotes por cerca de um ano.

A publicação revelou que depois de assumir o namoro, que já era de conhecimento da família e amigos mais íntimos, a atriz tem sido recebida com olhares tortos por alguns, inclusive quando não está ao lado da mais nova companheira.

Angela Ro Ro conversou com o jornal e afirmou que tem certeza que Camila Pitanga, que conheceu ainda bebê por causa da amizade com os pais da atriz, Antonio Pitanga e Vera Manhães, saberá lidar com o preconceito:

- Camila Pitanga é uma mulher feita, maravilhosa, emancipada e muito inteligente, que se construiu sozinha, sem apelação. Ela é uma excelente atriz e vai saber lidar com esse novo amor e toda essa exposição melhor do que o Garrincha com a bola, disse.