10/12/2019 | 10:56



O Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira, 10, traz a Portaria do Ministério da Justiça que autoriza o emprego da Força Nacional de Segurança Pública em apoio à Funai na Terra Indígena Cana Brava Guajajara, no Maranhão. O envio da Força à região onde dois índios foram assassinados no último final de semana após ataques a tiros já tinha sido anunciado na segunda-feira, dia 9, pelo ministro Sérgio Moro. A portaria determina o prazo de 90 dias para uso da Força a contar desta terça, 10, a o dia 8 de março de 2020. O prazo de apoio prestado poderá ser prorrogado, caso seja necessário.