Em post fofo, Gabigol se declara para Rafaella Santos: Com você fica tudo mais divertido

10/12/2019 | 10:10



Gabriel Barbosa, o Gabigol, está mesmo em clima de romance com a namorada, Rafaella Santos. O jogador, que compareceu na última segunda-feira, dia 9, a duas premiações - o Prêmio Bola de Prata e o Prêmio Brasileirão - contou com a companhia da amada.

Nas redes sociais, vários perfis vinham publicando flagras dos dois no evento. Gabigol, no entanto, decidiu se declarar à namorada com uma foto postada em seu perfil oficial do Instagram.

Com você fica tudo mais divertido, escreveu ele sobre a irmã de Neymar Jr.

A gata ainda respondeu a publicação e disse:

Sempre nós dois, amor!, escreveu ela.

E os internautas também foram à loucura nos comentários:

Todo apaixonadinho, disse uma.

Perfeitos, exclamou outra.