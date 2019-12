5 dicas de ouro para arrumar a mala de viagem

Redação



De todos os preparativos para uma viagem, arrumar a mala é um dos que mais provocam dúvidas. Além das peças de roupas, é preciso selecionar os calçados e os itens de higiene pessoal que serão levados, sem contar os acessórios.

A preocupação na hora de arrumar a mala ficou ainda maior depois que a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) flexibilizou a questão das bagagens. Desde 2016, a resolução permite que o passageiro leve gratuitamente apenas um volume de mão com até 10 quilos em viagens nacionais e internacionais, enquanto as malas despachadas podem ser cobradas à parte.

Em conversa com o GetNinjas, aplicativo de contratação de serviços, Daniela Forestieri, personal organizer cadastrada na plataforma e criadora da Danny Organiza, separou algumas dicas práticas que podem auxiliar na hora de arrumar a mala. Confira:

Dicas para arrumar a mala de viagem

1 – Não monte sua mala logo de cara

Coloque em cima da cama tudo que você pretende levar para analisar com mais tranquilidade o que pode ficar e o que deve, necessariamente, o acompanhar na viagem.

2 – Sapatos e roupas

Separe algumas peças de roupa pequenas, coloque-as em saquinhos de tecido e acomode-as dentro dos sapatos escolhidos. Isso vai criar uma espécie de enchimento dentro dos calçados, evitando que eles fiquem deformados com o peso dos demais itens da mala. Os tênis, sapatos e sandálias devem estar sempre no fundo, na parte onde estão as rodinhas.

3 – Peças de malha e algodão

Coloque na mala vestidos, tops e shorts. Para que as peças feitas em malha e algodão amassem menos faça rolinhos, o que ajuda também a ganhar espaço. Se for levar um blazer, dobre a peça no sentido horizontal (da largura) para evitar que a gola fique marcada.

4 – Cuidados com as peças leves

O ideal é sempre colocar as peças mais leves por cima das mais pesadas. Isso evita que elas amassem e ajuda a ganhar tempo ao chegar no destino final.

5 – Cosméticos e miudezas

Os cosméticos, produtos de higiene, remédios, bijuterias e demais miudezas devem ser colocados dentro de nécessaires. É importante certificar-se que os produtos estejam bem fechados para evitar surpresas desagradáveis no desembarque.

