10/12/2019 | 08:00



O presidente Jair Bolsonaro afirmou no final da noite desta segunda-feira, 9, no Twitter, que "não procede a notícia" de que o governo federal se prepara para a volta do imposto sindical. "O que existe na Câmara é a PEC 136 (de autoria de parlamentares), essa sim com o objetivo de criar, na Constituição, tal imposto", tuitou Bolsonaro. Mais cedo, o secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Rogério Marinho, havia sido enfático ao voltar a negar que o governo patrocinará qualquer projeto que proponha o retorno do imposto sindical.