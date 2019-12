Líderes colocam a região como prioridade do PSDB

Fábio Martins

Do Diário do Grande ABC



10/12/2019 | 07:00



Caciques do PSDB estadual e nacional colocaram o Grande ABC na lista de prioridades do tucanato para a eleição do ano que vem. Em evento no bairro Jardim, em Santo André, na noite de ontem, os presidentes nacional e estadual da legenda, Bruno Araújo e Marco Vinholi, respectivamente, elogiaram as administrações de correligionários na região – são três prefeitos: Paulo Serra (Santo André), Orlando Morando (São Bernardo) e José Auricchio Júnior (São Caetano).

Em 2016, pela primeira vez na história o PSDB emplacou quatro vitórias nas sete cidades – Gabriel Maranhão, hoje no Cidadania, foi reeleito prefeito de Rio Grande da Serra no ninho tucano. Junto a esse desempenho, houve outro fato inédito naquele pleito: o PT não emplacou prefeitos.

O jantar de arrecadação de fundos à legenda aconteceu em espaço de eventos e foi liderado por Paulo Serra, com objetivo de enaltecer a política tucana à frente da Prefeitura de Santo André. Palestraram Paulo Serra, Vinholi, Bruno Araújo e César Gontijo, tesoureiro do PSDB nacional.

Araújo declarou que o PSDB parte para a eleição de 2020 “com ambiente de página virada” após fracasso da campanha presidencial liderada pelo ex-governador paulista Geraldo Alckmin (PSDB) em 2018 – ele ficou na quarta posição, com 5,1 milhões de votos (4,76% do total).

“O congresso nacional do PSDB, no sábado, mostrou que viramos a página de um ambiente politraumatizado da eleição de 2018. Mostrou que a base e os milhões de filiados estão vivos, com clima de construção de um partido para entregar desenhos para o País, propostas para o Brasil. Saímos com a percepção que 2018 ficou no passado e, em 2020, temos nova missão”, disse o dirigente. “Dentro desse ambiente, a prioridade passa pelas eleições municipais, em capitais e municípios estratégicos, como Santo André. A reeleição do Paulinho é prioridade.”

À frente do diretório estadual, Vinholi, que é secretário paulista de Desenvolvimento Regional no governo de João Doria (PSDB), disse que as gestões tucanas no Grande ABC serão utilizadas como “vitrines” da sigla na eleição do ano que vem. “É prática de boa gestão que o PSDB sempre demonstrou em seus governos.”

Gontijo, que já foi secretário geral do PSDB paulista, também elogiou as administrações tucanas na região, em especial a de Santo André. “A cidade é fundamental para o PSDB. É muito, muito, muito importante”, comentou. “O Paulinho é o camisa 10 do partido no Grande ABC.”

Anfitrião, Paulo Serra declarou que cumprir os compromissos firmados durante a eleição “pode parecer simples, mas infelizmente não era algo comum na cidade”. “Santo André nunca foi governado pelo PSDB. Sempre houve revezamento entre PT e PTB. PSDB teve essa oportunidade e está trazendo a modernidade, mesmo diante dos desafios desastrosos do ponto de vista orçamentário e financeiro que assumimos em 2017.”

No total, 363 pessoas compraram convite para participação no jantar. A arrecadação total não foi divulgada até o fechamento desta edição – havia diferença nos valores dos convites, embora a maioria tenha sido comercializada a R$ 500.